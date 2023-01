Für Lebensmittel muss man in Sarajevo normalerweise nicht Schlange stehen. Für einen Hamburger bei McDonald's in den letzten Tagen des Jahres 2022 allerdings schon. Am Drive-In in Sarajevos Neustadt stauten sich die Autos bis weit auf die nahe Magistrale. Grund war die Nachricht, dass zum Jahresende alle McDonald's-Filialen im Land schließen würden. Zuletzt gab es davon gerade einmal fünf, drei davon in der Hauptstadt Sarajevo.

Richtig gut war das Geschäft für McDonald's in Bosnien allerdings nie gelaufen. Während es in Serbien 32 und in Kroatien 39 Filialen gibt, konnten sich Restaurants in den bosnischen Städten Banja Luka und Tuzla nur kurz halten. Beobachter vor Ort erklären das damit, dass sich die Menschen das Fastfood einfach nicht leisten können. Bei den derzeitigen Preissteigerungen genügt das Durchschnittseinkommen von etwa 530 Euro netto nicht einmal, um die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten für eine vierköpfige Familie zu decken. Die nämlich betrugen im November 2022 für den Landesteil, in dem Sarajevo liegt, mehr als 1.500 Euro.

Ćevapi sind die bosnische Variante eines Burgers. In Sarajevos Altstadt gibt es Lokale mit Tradition, die ausschließlich Ćevapi verkaufen. Bildrechte: imago/Pixsell Hinzu kommt, dass die Burger von McDonald's gegen eine starke einheimische Konkurrenz ankommen mussten – gegen Ćevapi, in Deutschland besser bekannt als Ćevapčići. Gerade Sarajevo ist für diese Spezialität berühmt.

McDonald's entzieht Franchisenehmer Lizenz

Anfang Dezember wurde deutlich, dass es mit McDonald's in Bosnien abwärts ging. Laut Berichten des Nachrichtenportals raport.ba setzte der Vermieter des Lokals im Zentrum von Sarajevo per Gericht dessen Schließung durch. Der Grund waren etwa 600.000 Euro Mietschulden des bosnischen Franchisenehmers. Und auch der US-Konzern McDonald's selbst störte sich offenbar an den Geschäftspraktiken seines Lizenznehmers. Wie die Zentrale des Fastfood-Unternehmens in den USA auf Anfrage des MDR mitteilte, beendete das Unternehmen seine Geschäftsbeziehungen zum Franchisenehmer aus Bosnien bereits zum 1. Dezember 2022. Unterdessen wurden in Bosnien trotzdem weiter Burger verkauft.