Laut dem "Kleinen Statistischen Jahrbuch 2022" sind 32,4 Millionen Menschen in Polen katholisch. Das sind rund 85 Prozent der gesamtbevölkerung von 38 Millionen. Das Problem an diesen Daten allerdings ist: Es werden alle erfasst, die getauft wurden, unabhängig davon, ob sie in ihrem weiteren Leben gläubig bleiben oder nicht. Die Taufe ist eine Art Aufnahmeritual in die Katholische Kirche (ein sogenanntes Sakrament), erfolgt aber meistens im Kleinstkindalter und ist keine bewusste Entscheidung des Getauften. Die offizielle Katholiken-Zahl enthält also eine Dunkelziffer von menschen, die zwar getauft sind, aber möglicherweise nicht mehr gläubig sind und kaum noch am Leben der Kirche teilnehmen. Ein Kirchenaustritt, wie es in in Deutschland gibt, ist in Polen relativ unüblich, weil dazu der finanzielle Anreiz in Form einer vom Staat eingetriebenen Kirchensteuer fehlt.



Etwas Licht ins Dunkel können hier allerdings Eigenstatistiken der Katholischen Kirche bringen. Bei der letzten Zählung im Herbst 2021 nahmen lediglich 28 Prozent der "gottesdienstpflichtigen" Gläubigen an einer Sonntagsmesse teil - was für einen Katholiken eigentlich Pflicht ist. Noch weniger empfingen bei dieser Glegenheit das Sakrament der Kommunion: 12,9 Prozent. Die Zahlen lagen deutlich niedriger als im letzten Jahr vor der Corona-Pandemie mit entsprechend 36,9 Prozent (Besuch der Messe am Sonntag) und 16,7 Prozent (Kommunion). Dabei wurden bereits diejenigen Katholiken, die nach Ansicht der Katholischen Kirche nicht "gottesdienstpflichtig" sind, also Kranke, Gehbehinderte und Kinder, herausgerechnet.