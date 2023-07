Gerade in Zeiten des russischen Angriffskrieges ist klar, dass der vollständige Umstieg auf bargeldlose Zahlungen in der Ukraine weder morgen noch übermorgen erfolgen wird. Gesetzt ist aber, dass sich die Ukraine grundsätzlich in diese Richtung entwickeln wird. Denn zum einen ist das osteuropäische Land ohnehin einer der Vorreiter in Sachen Digitalisierung: Strafen oder Steuern zahlen, einen neuen Führerschein beantragen, ein Einzelunternehmen registrieren oder an die ukrainische Armee spenden – all das geht inzwischen mit ein paar Klicks in der staatlichen Dienstleistungs-App. Mit Karte zahlen ist selbst in kleinen Kiosken auf dem Land meist kein Problem. Zudem verpflichtet sich die Ukraine im Rahmen ihrer EU-Beitrittsbestrebungen zu größtmöglicher Transparenz im Bankensystem.