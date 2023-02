In den ersten Wochen nach Kriegsbeginn ging es für viele Ukrainer ums nackte Überleben. Nicht nur Soldaten an der Front, auch Zivilisten brachte die russische Invasion körperlich und psychisch an ihre Grenzen. Die sozialen Netzwerke waren voll mit schockierenden Berichten über russische Gräueltaten und persönliche Tragödien. Doch schon im Sommer tauchten auf Facebook und Co. wieder Bilder wie aus Friedenszeiten auf: fröhlich lächelnde Menschen, die ihren Sommerurlaub genossen. Damals sorgten solche Fotos noch für scharfe Kritik unter ukrainischen Internetusern. Doch inzwischen haben sich die Ukrainer daran gewöhnt: Auch mitten im Krieg machen Menschen Urlaub.

Ski in den Karpaten: Auszeit vom Krieg

Auch im Krieg wird in den ukrainischen Karpaten Ski gefahren. Bildrechte: Karpaty Travel Agentur Eine Region, die davon besonders profitiert, sind die ukrainischen Karpaten. Sie sind zu einem Mekka für Ukrainer geworden, die beim Skifahren eine Auszeit vom Krieg nehmen wollen. Weihnachten, Neujahr und Winterferien sorgten für hohe Auslastung bei Hoteliers und Reiseveranstaltern. Bei der Reiseagentur Vidviday waren alle Bustouren für Januar 2023 ausgebucht.

"Von Kiew können Sie mit dem Bus für drei Tage nach Lemberg oder nach Transkarpatien fahren", sagt Agenturmanagerin Sophia Blischuk. Kostenpunkt: umgerechnet 87 bzw. 95 Euro. Oben drauf käme ungefähr der gleiche Betrag für Eintritte und kostenpflichtige Ausflüge, zum Beispiel für ein Thermalbad oder eine Verkostung von Käse und Wein. Eine ganze Ski-Woche in Bukowel, dem größten, oder Dragobrat, dem höchstgelegenen Skiressort des Landes, ist ab umgerechnet 135 Euro zu haben. Weitere beliebte Orte sind Jaremtsche, Truskawez und Werchowyna.

Vor dem Krieg kamen größere Gruppen oder Firmen zum Ski-Fahren und ausgelassen Feiern in die Karpaten. Inzwischen kommen überwiegend Familien, die eine Auszeit vom Kriegsalltag in der Großstadt brauchen. Bildrechte: imago/Ukrinform Das Profil der Gäste hat sich durch den Krieg radikal verändert, berichten Betreiber von Hotels und Pensionen in Jaremtsche. Früher seien im Winter große Firmen und Gruppen gekommen, um lautstark zu feiern. Jetzt ziehe es Familien mit Kindern in die Karpaten, außerdem Menschen, die zuvor nicht an einem Urlaub in der Ukraine interessiert waren, aber aufgrund des Krieges Ferienorte im Inland wählen müssen.

"Wenn die ganze Familie nicht ins Ausland gehen kann, weil der Vater nicht ausreisen darf, wählen sie einen Ort in der Ukraine aus und zwar sehr sorgfältig. Sie mieten Hütten mit einer Küche, um selbst kochen zu können. Die Hauptanforderung ist aber, dass Strom, Warmwasser und Internet rund um die Uhr verfügbar sind ", sagt Hanna Sydorenko, die Managerin der Agentur Karpaten Travel.

Hotels rüsten gegen Stromausfälle auf

Mit Stromspeichern und Aggregaten versuchen Hotels und Pensionen in den Karpaten, Stromausfälle zu überbrücken. Bildrechte: Karpaty Travel Agentur In der Tat ist es seit Kriegsbeginn äußerst schwierig, Orte mit ununterbrochener Strom-, Warmwasser- und Internetversorgung zu finden. Überall wird das Licht zeitweise ausgeschaltet. Doch die Hotels wissen sich zu helfen: Die meisten haben längst Generatoren angeschafft und Warmwasser-Engpässe versuchen sie durch holzbefeuerte Bäder und Thermalbecken auszugleichen.

Auch die Aufenthaltsdauer hat sich Reiseveranstaltern zufolge geändert: In früheren Jahren blieben die Gäste nur ein paar Tage, jetzt buchen sie mindestens eine ganze Woche, und das, obwohl die Preise in den Karpaten um ein Drittel gestiegen sind. Der Anstieg erklärt sich aus den häufigen Stromausfällen – Generatoren erzeugen enorme Kraftstoffkosten.