Ich frage sie, wie es ihr geht. "Jeden Morgen, wenn ich die Augen aufmache, mache ich sie gleich wieder zu", antwortet sie. Sie will diese Realität nicht haben, in der sie jeden Tag aufwacht, diesen Krieg. Das alles mache sie krank, die Nachrichten nervös, auf allen Kanälen nur Horror, der jetzt ihre Wirklichkeit geworden sei.

Ihre Tochter sei, wie ich ja wisse, schwanger, ihre Enkeltochter eineinhalb Jahre alt, und sie frage sich andauernd, ob sie hier in Israel jemals in Frieden werden leben können. Die meisten Freunde ihrer Kinder seien mobilisiert, viele von ihnen sind an der Front im Gazastreifen, niemand habe diesen Krieg gewollt … "Wir sehen uns bald", unterbreche ich sie.

Bildrechte: Andrej Ivanji/MDR Ich besuche einige Kibbuzim, die Tatorte des tödlichen Angriffszuges der Hamas am 7. Oktober, die Geisterstadt Sderot. Der Kibbuz Kissufim ist nur zwei Kilometer von der Grenze mit dem Gazastreifen entfernt. Man sieht überall die Spuren des gewaltsamen Todes, der Wachmann des Kibbuz erzählt davon, was die Hamas bei ihrem Überfall angerichtet hat: Elf Menschen wurden ermordet. Eine Familie verbrannte in ihrem Haus, in ein anderes drangen die palästinensischen Terroristen ein und töteten alle, eine ältere Frau wurde aus ihrem Versteck gezerrt und mit einem Genickschuss ermordet.

Die israelische Artillerie donnert die ganze Zeit über irgendwo in der Nähe, als ob sie sagen will: Nie wieder!

Ich gehe raus aus dem Kibbuz, zu einem breiten Feld, an dessen Ende sich eine Baumreihe befindet. Kurz dahinter beginnt der Gazastreifen, wo die Geschosse der israelischen Kanonen einschlagen. Dort, fast in Sichtweite, hört die eine Hölle auf und beginnt die andere – die palästinensische. Ein Soldat schreit mir nach, ich solle gefälligst zurückkehren.

Auf dem Weg zurück nach Tel Aviv rufe ich Ela an. Um nach Netanya zu kommen, habe ich leider keine Zeit, aber wir wollen uns am Abend in der Nähe meines Hotels treffen.

Die sonst mehr als belebte Strandpromenade von Tel Aviv, die zur Altstadt von Jaffa führt, ist völlig leer. Die meisten Lokale sind geschlossen. Und die meisten Israelis, die in den geöffneten Cafés und Restaurants sitzen, kümmern sich nicht darum, wenn Sirenen aufheulen. Sie bleiben bei ihren Drinks sitzen, haben Vertrauen in Iron Dome und außerdem gewöhnt man sich schnell an den Krieg.

Bildrechte: Andrej Ivanji/MDR Ela und ich sind die einzigen Gäste in einer Pizzeria direkt am Strand. Es ist immer noch heiß. Ich berichte, wie die Stimmen im Westen immer lauter werden, dass Israel einen Vergeltungskrieg führe, dass schon Abertausende unschuldige palästinensische Zivilisten getötet worden, die Militäraktionen unverhältnismäßig, unproportional seien.

"Was heißt hier 'proportional', oder 'unproportional'?", fragt Ela. Wie könne man denn über "Proportionen" reden, wenn die israelischen Streitkräfte so gut es ginge versuchten, die palästinensische Zivilbevölkerung zu schonen, und die Hamas auf der anderen Seite bewusst Menschen als lebendige Schutzschilde benutze.

Ob Minister, Geschäftsleute, Soldaten, evakuierte Kibbuz-Bewohner, Kellner, Verkäufer oder der ehemalige Mossad-Chef Dani Yatom: Alle mit denen ich in Israel spreche, beteuern, Israel tue alles, was in seiner Macht stehe, um zivile Opfer zu vermeiden. Es werde jedoch nicht Halt machen, bis die Hamas vernichtet sei. Der Wille, die Hamas auszulöschen, klingt wie ein heiliger Schwur, geschrieben mit dem Blut der 1.400 am 7. Oktober ermordeten Israelis.

Bildrechte: dpa Im Pressezentrum in einem Bunker in der Stadt Sderot – sie liegt nur einen Kilometer von der Grenze zum Gazastreifen entfernt – zeigt man uns angereisten Journalisten Videoclips, die die Hamas-Mörder von sich und ihren Opfern aufgenommen hatten. Bilder, die wegen ihrer psychopatischen, bestialischen Brutalität kein westlicher TV-Sender zeigen könnte. "Versteht ihr jetzt, warum wir kämpfen müssen?", fragt der stellvertretende Kriegspressesprecher des Außenministeriums, der eigentlich israelischer Botschafter in der Republik Moldau ist.

Ja, ich habe verstanden, denke ich: Dieses Land, das sowohl für Juden als auch für Christen und Muslime heilig sein sollte, ist verdammt, obwohl sie alle ein und denselben Gott verehren, dessen erster Name Jahwe – Ich bin der, der ich bin – lautet. Hier, in diesem Land, zu dem sowohl Juden als auch Palästinenser verurteilt sind, hat er wohl aufgehört zu sein.

Ela ist Soziologin von Beruf. Sonst sehr redegewandt, hat sie jetzt Probleme, ihre Gefühle in Worte zu fassen. Sie spricht von Trauer und Angst, davon, dass sie sich manchmal völlig gelähmt fühle. "Wie kann jemand Kinder, wie kann jemand Babys entführen?", fragt sie. Die Hamas, diese Terrororganisation, herrsche seit 16 Jahren im Gazastreifen. Und die ganze Zeit verübte sie Angriffe auf Israelis, dort feiere man frohlockend das Massaker an israelischen Zivilisten. Damit müsse Schluss sein.

Ela hat, wie alle Israelis, mit denen ich spreche, in ihrem Leid und Kummer einfach keine Kapazität für Kritik an der israelischen Militäraktion, an der "Verteidigungsaktion", die viele Palästinenser als "Rachefeldzug" bezeichnen. Ela hat keine Kapazität für deren Leid.

Wenn Kinder massakriert und entführt werden, verändere das die Wirklichkeit, erklärt sie mir. Weltweit lebten 16 Millionen Juden und natürlich hätten sie keine Chance im Propagandakrieg mit einer Milliarde Muslime. Aber sie müssten - und sie würden - für die Existenz des Staates Israel kämpfen.

Bildrechte: Andrej Ivanji/MDR Ich verstehe die Israelis. Auch wegen meiner in der Schoah vernichteten Familie. Ich verstehe das kollektive Trauma, das dieser "eine Tag des Holocaust", wie manche den 7. Oktober nennen, ausgelöst hat. Ich verstehe, dass der Mythos der israelischen Unbesiegbarkeit zerstört wurde, auf den sich der jüdische Staat in feindseliger Umgebung stützt. Und ich verstehe, dass ein neuer Mythos für die verwundeten Israelis eine Existenzfrage ist: Jeder, der es wagt, Israel anzugreifen, wird brutal und kompromisslos dem Erdboden gleichgemacht. Ich verstehe es, auch wenn ich es nicht billige.