Das Versteckspiel

Kurz vor dem offiziellen Kriegsende in Bosnien erhob der Internationale Gerichtshof für das ehemalige Jugoslawien Anklage gegen Mladić. Obwohl nach der demokratischen Wende in Serbien im Jahr 2000 seine Auslieferung eine Bedingung für die Eröffnung der Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union war, konnte sich Mladić jahrelang verstecken.

Er wurde 2011 in einem Dorf in der nördlichen serbischen Provinz Vojvodina festgenommen. Es gilt als ausgeschlossen, dass sich der damals meistgesuchte Verbrecher der Welt ohne die Unterstützung serbischer Geheimdienste so lange hätte verstecken können. Auch der politische Führer der bosnischen Serben, Radovan Karadžić, versteckte sich jahrelang unter falscher Identität in Serbien. Er wurde wegen ähnlicher Verbrechen wie Mladić zu 40 Jahre Haft verurteilt.

Keine Aufarbeitung der Geschichte

Grundsätzlich hält man in Serbien das UNO-Tribunal nicht für eine Institution der Gerechtigkeit, sondern für eine politische Einrichtung, die gegen "die Serben" eingesetzt werde. Auch im Fall von Ratko Mladić zeigt sich bis heute, das ein Prozess der Vergangenheitsbewältigung, die Aufarbeitung der Geschichte in Serbien ausgeblieben ist. Ähnlich ist es auch in Kroatien, Bosnien und dem Kosovo. Überall dort gelten die Helden des einen Volkes als Henker des anderen und umgekehrt. Der ehemalige Militärkommandant der bosnischen Serben, Ratko Mladić, vor dem UN-Tribunal in Den Haag. Bildrechte: dpa

So konnte es auch dazu kommen, dass der jetzige Präsident Serbiens, Aleksandar Vučić, noch 2007 in Belgrad Plakate mit der Aufschrift "Boulevard Ratko Mladić" klebte. Als jahrelanges Mitglied der extrem-nationalistischen Serbischen Radikalen Partei (SRS) sagte Vučić zur Aktion, die Mladić als serbischen Helden proklamierte: "Auf diese Weise zeigen wir, dass sie uns nicht einschüchtern können, dass Freiheit für Serbien das Wichtigste war und ist."