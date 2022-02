Guido Hausmann ist Osteuropahistoriker am Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung. Die Entwicklung des Donbass beschreibt er so: "Das ist eine dünn besiedelte Steppenregion gewesen und dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kamen Unternehmer hier hin und es wurde eine Bergbauregion: Kohle und Eisenerze werden hier abgebaut. Diese Region wird dann sehr schnell aufgesiedelt."