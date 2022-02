Russland hat seinen Truppenvormarsch auch in der Nacht und am Freitagmorgen fortgesetzt. Aus den nördlichen Außenbezirken der ukrainischen Hauptstadt Kiew wurden am Morgen erste Gefechte gemeldet. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete von Explosionen, die im Stadtteil Obolon zu hören waren. In den sozialen Medien tauchten zudem Videos auf, die Panzer in den nördlichen Kiewer Stadtteilen zeigen.