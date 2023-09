Konflikt im Nordkosovo USA beobachten serbischen Truppenaufmarsch

Hauptinhalt

Der Konflikt zwischen Serben und Albanern im Nordkosovo gewinnt an Schärfe. Die USA wollen serbische Truppenaufmärsche an der Grenze zum Kosovo ausgemacht haben und äußerten Sorge wegen einer möglichen Eskalation. Ein serbischer Politiker bekannte sich zum Anschlag auf kosovarische Polizisten. Die Nato will ihre Präsenz vor Ort verstärken.