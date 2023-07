Anfang März verursachte ein Mann in Belgrad einen Autounfall und verletzte dabei zwei Passantinnen. An sich nichts völlig Ungewöhnliches in einer Großstadt, niemand kam ums Leben. Doch der Mann fuhr einen 300.000 Euro teuren Mercedes McLaren, einen Supersportwagen, und da wurden einige Medien hellhörig. Bald stellte sich heraus, dass es sich um Nikola Petrović, einen ehemaligen Direktor beim staatlichen serbischen Energieversorger handelte, einen Geschäftsmann und Vertrauten von Staatspräsident Aleksandar Vučić.