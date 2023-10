Kosovo-Konflikt Serbiens Präsident Vucic verspricht Truppenrückzug

Vucic zufolge hat Serbien seine Truppenzahl in der Grenzregion bereits von 14.000 auf 7.500 reduziert. Nun werde man weiter runter gehen auf 4.000 Mann. Eine Eskalation wäre kontraproduktiv für Belgrads EU-Bestrebungen. In einem Video auf Instagram warf der serbische Präsident dem Westen eine "Lügenkampagne" vor.

Sicherheitsberater John Kirby spricht im Weißen Haus. Bildrechte: IMAGO / MediaPunch

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock warnte indes vor einer weiteren Verschärfung des Konflikts. Sie sagte am Sonntag auf einem kleinen Parteitag der Grünen in München, Serbien müsse seine Truppe an der Grenze reduzieren. Der politische Prozess müsse fortgesetzt werden. Die Sicherheit des Kosovos sei für Deutschland und Europa von zentraler Bedeutung.



Am Freitag hatte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, von einer beispiellosen Stationierung von Artillerie, Panzern und Infanterieeinheiten nahe der Grenze zu Kosovo gesprochen. Die Nato plant, ihre Präsenz in dem Westbalkan-Land zu erhöhen. Stationiert sind im Kosovo derzeit etwa 3.400 KFOR-Soldaten, davon rund 70 Bundeswehr-Angehörige.