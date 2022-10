Zentrale Wahlkampfthemen in dem baltischen Staat mit rund 1,8 Millionen Einwohnern waren der Krieg in der Ukraine und deren Auswirkungen auf das an Russland grenzende kleine Land, eine ehemalige Sowjetrepublik. Es ging um die hohen Lebenshaltungskosten und den Wunsch nach Energie-Unabhängigkeit von Russland. Viele Menschen fürchten nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine, dass auch ihr Land angegriffen werden könnte.