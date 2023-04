Präsidentenwahl Kommt eine Zeitenwende in Montenegro?

Seit 32 Jahren ist Milo Đukanović in Montenegro an der Macht. Mal als Ministerpräsident, mal als Staatspräsident, steuerte er Montenegro durch Krieg und Frieden in die Unabhängigkeit, Mitgliedschaft in der Nato und zu Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union. Doch nun scheinen seine Tage gezählt, der Herausforderer Jakov Milatović könnte ihn bei der Stichwahl am Sonntag in die politische Rente schicken.