Diese scharfe Reaktion kommt wenig überraschend, schließlich hat der Kreml schon seit Jahren die Politik der USA im Nahen Osten und im arabischen Raum kritisiert. Der hastige Afghanistan-Abzug unterstreicht aus der Sicht des Kremls ein Dahinschwinden des amerikanischen Einflusses. Zugleich spielt auch der immense Imageschaden für die USA Moskaus Propaganda in die Hände. Nicht zuletzt weil auch das Scheitern der Sowjetunion in Afghanistan vor 30 Jahren dadurch relativiert wird.

Tatsächlich dürfte der Jubel hinter den Kulissen in Moskau jedoch deutlich verhaltener ausfallen. Zwar pries Putins Afghanistan-Bevollmächtigter Samir Kabulow die Taliban als "deutlich verhandlungsfähiger" im Vergleich zur US-gestützten Regierung von Ex-Präsident Ghani. Gleichzeitig hat sich aber vor allem Russlands Militär wegen der sich überstürzenden Ereignisse in Afghanistan besorgt gezeigt. Anfang der vergangenen Woche übten russische Truppen zusammen mit Militärs aus Tadschikistan und Uzbekistan unweit der Grenze zu Afghanistan. Zudem kündigte Russland weitere Waffenlieferungen an die einstigen Sowjetrepubliken Zentralasiens an. Dies zeigt in gewisser Weise, dass es doch Bedenken gegenüber den Taliban auch von russischer Seite gibt, auch wenn man sie in Afghanistan selbst nicht fürchtet.

Chaos in Afghanistan kann Zentralasien destabilisieren

Noch keine sieben Jahre ist es her als Russland selber den US-Amerikanern beim Afghanistan-Einsatz half und einen Transitpunkt zur Verfügung stellte. Diese Hilfe wurde erst 2015 eingestellt, nachdem sich Russland im Zuge der Krim-Annexion vollends mit den USA überworfen hatte. In den Jahren davor verwies Putin mehrere Male darauf, dass eine Stabilität in Afghanistan in russischem Interesse sei, selbst wenn sie von den Amerikanern sichergestellt werde. Ein Chaos in Afghanistan könnte aus russischer Sicht auch Zentralasien destabilisieren und dort islamistischen Kräften zum Aufstieg verhelfen, die am Ende auch in Russland aktiv werden könnten. Zudem ist Afghanistan einer der größten Drogenlieferanten für das Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Der russische Außenminister Sergej Lawrow bezeichnete die Taliban als "vernünftige Kraft". Bildrechte: dpa

Vor diesem Hintergrund scheint aus russischer Sicht eine stabile Herrschaft der Taliban das kleinere Übel gegenüber einem andauernden Bürgerkrieg zu sein. Zumal Russlands eigene Ressourcen kaum ausreichen, um auf die Situation in Afghanistan vor Ort Einfluss nehmen zu können. Eine realistische Chance den Aufstieg der Taliban zu verhindern, hatte Moskau nie. Nun bleibt Putin nur der Versuch einer friedlichen Koexistenz.

Russland und Taliban schon öfter am Verhandlungstisch