Russland So züchtet Putin neues "Kanonenfutter"

Patriotismus-Unterricht an russischen Schulen

Nach einer "Lösung" suchte man unter anderem im Schulunterricht. "Die Zuständigen für Bildung argumentierten so: Lasst uns die Kinder patriotisch erziehen, dann haben wir dieses Problem in Zukunft nicht mehr", so der Pädagoge.

Der Inhalt der neuen Montagsgespräche wurde 2022 kurz vor Beginn des neuen Schuljahres bekannt. Das Bildungsministerium veröffentlichte "methodisches Material" für Schulen – eine Art Drehbücher, nach denen die Diskussionen ablaufen sollten, gestaffelt nach Altersstufen.

Den Drittklässlern sollte etwa eingeschärft werden, dass man sich nicht zu fürchten brauche, für die Heimat zu sterben. Den Fünftklässlern sollten die Lehrer erklären, wie die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine die Opferzahl des Krieges in die Höhe treiben. In der Diskussionsvorlage für die zehnte und elfte Klasse heißt es, dass "echte Patrioten bereit sind, die Heimat mit Waffen zu verteidigen".

Der Mythos des "Großen Vaterländischen Krieges", wie der Zweite Weltkrieg in Russland genannt wird, wird auch an Schulen gepflegt – wie hier, an einer Dorfschule in der Region Krasnojarsk im Mai 2023. Bildrechte: IMAGO / SNA Auf die Veröffentlichung folgten empörte Reaktionen von Eltern und Aktivisten. Die unabhängige Gewerkschaft "Allianz der Lehrer" (russisch "Альянс учителей") und die Frauenbewegung "Soft Power" (russisch "Мягкая сила") riefen Lehrkräfte und Eltern zu einem Boykott auf. In einem offenen Brief bezeichneten die Aktivisten den Inhalt der Gespräche als propagandistisch und verwiesen auf das russische Bildungsgesetz, welches politische Indoktrination an Schulen verbietet.

Der Protest zeigte Wirkung: Aus den "Drehbüchern" wurden Anfang September alle Erwähnungen der Ukraine, der "Speziellen Militäroperation" (wie der Ukraine-Krieg im russischen öffentlichen Raum offiziell heißt) sowie Formulierungen wie "Schutz von Russen" oder "für die Heimat sterben" entfernt, teilte die Gewerkschaft auf Telegram mit und feierte dies als gemeinsamen Sieg von Eltern, Lehrern und Schülern.

Behörden wollen bei Putin punkten

Neben den Montagsgesprächen sollen noch andere Maßnahmen helfen, russische Kinder und Jugendliche auf Linie zu bringen. So wird seit knapp einem Jahr an russischen Schulen jeden Montag vor Unterrichtsbeginn die Nationalflagge gehisst und die Hymne gesungen. Kritik daran weist die Regierung mit dem Verweis auf die Vereinigten Staaten zurück: Jeden Tag würden dort Schüler vor Unterrichtsbeginn der Flagge und dem Land ihre Treue geloben.

Russlands Präsident Wladimir Putin bei einer historischen Debatte mit Jugendlichen zum Jahrestag der Schlacht um Stalingrad Bildrechte: IMAGO / SNA Für Sergej sind solche Patriotismus-Initiativen der Regierung eine Farce: Dem Bildungsministerium und Politikern gehe es bloß darum, sich Putin anzubiedern und die eigene Loyalität zu beweisen. Davon zeuge auch die Halbherzigkeit bei der Umsetzung solcher Projekte: Zwar hätten russische Schulen konkrete Richtlinien für "Gespräche über Wichtiges" erhalten, doch der Prozess werde kaum kontrolliert. Ob und wie die patriotischen Unterrichtsstunden abgehalten werden, sei oft der Schulleitung überlassen, betont der Lehrer.

Grund sei die vorsichtige Haltung russischer Behörden: "Sie wollen eine Empörungswelle vermeiden. Würde man diese patriotischen Gespräche den Schulen brutal aufzwingen, gäbe es womöglich einen starken Gegenwind", betont der Geschichtslehrer. Politiker setzten deshalb auf weniger konfrontative Methoden. "Schließlich sitzen ja keine Idioten in diesen Ministerien", meint Sergej.

Schleichende Militarisierung der Jugend

Doch Farce hin oder her: Die "patriotischen Aktivitäten" an Bildungseinrichtungen sind laut Sergej keineswegs harmlos, denn dadurch werde die Gesellschaft im Endeffekt schleichend militarisiert:

In Wahrheit geht es hier um Militarismus und nicht um Patriotismus. Es ist ein militanter Patriotismus. Sergej, russischer Lehrer

Der Krieg werde dabei zum Alltag. "Selbst wenn man den Krieg ablehnt, gewöhnt man sich allmählich daran und protestiert am Ende nicht," sagt Sergej.

Sommerferien 2023: Beim Militärlager "Armata" konnten Schüler der Klassen 8-10 schießen lernen und einen Sanitäterkurs belegen. Auch Taktik und das Verhalten bei atomaren und chemischen Angriffen standen auf dem Lehrplan. Bildrechte: IMAGO / SNA Auch die patriotische Jugendorganisation "Junarmija" (zu Deutsch "Junge Armee"), die 2016 auf Initiative des Verteidigungsministers Sergej Schoigu gegründet wurde und der inzwischen landesweit mehr als eine Million Kinder und Jugendliche angehören, tritt seit Kriegsbeginn aktiver auf. So startete sie im Sommer 2022 etwa die Aktion "Brief an den Soldaten", im Rahmen derer Schüler in ganz Russland Briefe an die Front schrieben.

Bereits 2017 war "Junarmija" ins Blickfeld deutscher Medien gerückt, als im Erlebnispark "Patriot" südöstlich von Moskau minderjährige Junarmisten ein Modell des Berliner Reichstags erstürmten. Den Vorwurf, er fördere eine Militarisierung von Jugendlichen, wies Schoigu zurück. "Man sagt, wir würden das Land militarisieren, damit bei uns alle im Gleichschritt marschieren. Das ist natürlich nicht so." Warum genau das nicht so ist, ließ der Verteidigungsminister offen.

Russische Jugendliche lernen den Umgang mit einer Kalaschnikow. Bildrechte: IMAGO/SNA Vorwürfe einer Militarisierung von Jugendlichen wurden auch am 100. Jubiläum von Michail Kalaschnikow laut. Anlässlich des Geburtstags des Waffenkonstrukteurs hatte das Bildungsministerium im Oktober 2019 Schulen bestimmte Aktivitäten empfohlen. So hatten Schüler in verschiedenen Städten AK-47-Maschinenpistolen um die Wette zusammengesetzt. Der prominente russische Psychologe Alexander Asmolow reagierte entsetzt und kritisierte:

Das Bildungsministerium verwandelt sich in ein Ministerium der Grausamkeit und Gewalt. Alexander Asmolow, Psychologe und Bildungsexperte

Kriegsgegner macht bei Patriotismusstunde mit

Ungeachtet der eigenen Kritik an den Patriotismusstunden macht Geschichtslehrer Sergej dabei mit. "Mich hat man von diesen patriotischen Gesprächen nicht befreit." Das sei aber nicht der wichtigste Grund. "Wenn ich mich weigere, diese Gespräche zu führen, dann wird irgendein durchgeknallter Kollege kommen und die Kinder mit reiner Propaganda bombardieren. Meine Schüler will ich davor bewahren."