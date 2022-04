Das Ergebnis sollte nicht lange auf sich warten lassen. Am 12. März rollte in Russlands zweitgrößter Stadt Sankt-Petersburg bereits ein Autokorso durch die Stadt. Die Teilnehmer hatten sich Russland-Fahnen an die Fahrzeuge geklemmt und große Z-Buchstaben an die Scheiben gemalt. "Wir haben das gemacht, um unsere Armee und die Jungs im Donbass zu unterstützen. Sie sollen wissen, dass wir an sie denken, auf sie warten, und dass das Land seine Armee unterstützt", sagte Grigori Putinzew, einer der Organisatoren des Korsos, der Lokalpresse. Putinzew ist Vorsitzender des Petersburger Motorrad-Clubs und gleichzeitig Sondergesandter des Gouverneurs von Sankt-Petersburg für die Zusammenarbeit mit Bürger-Organisationen. In den kommenden Wochen fand Putinzew Nachahmer in vielen anderen russischen Städten. Auch andere Ideen von "Dialog Regionen" fanden regen Anklang. Zahlreiche Regionalverwaltungen, ob im zentralrussischen Iwanowo oder im südrussischen Pjatigorsk, haben bei Dunkelheit die Lichter ihrer Büros so leuchten lassen, dass die erhellten Scheiben ein "Z" formten.