"Wie kann ich denn zu einer Kundgebung gehen? Ich habe eine kleine Tochter. Was, wenn mir dort der Schädel eingeschlagen wird?", fragt eine Bekannte von mir halblaut. Wie viele andere Russen ist auch sie gegen diesen Krieg, der ihr Leben und das ihrer Landsleute auf den Kopf gestellt hat. Manche versuchen sich die Angst und Verzweiflung nicht anmerken zu lassen, was aber nicht immer klappt. Eine Kollegin von mir bricht mitten in einem Gespräch in Tränen aus, weil sie die Nachrichten aus der Ukraine nicht mehr aushalten kann, seien es nun die offiziellen oder die, die uns über andere Kanäle erreichen.

Für viele Russen war dieser Krieg ein Schock. Am Morgen des 24. Februar wurde einigen klar, dass sie ihren Präsidenten vielleicht gar nicht richtig eingeschätzt haben. Die Tatsache, dass Russland sein Nachbarland überfallen hat, ist für viele Russen unerträglich. Es wäre aber falsch anzunehmen, dass der Kreml diese Reaktionen nicht vorausgesehen hätte. Die russische Führung ist sich durchaus bewusst, dass ein großer Teil der Bevölkerung kein Verständnis für diesen Krieg hat – und handelt dementsprechend. Denn einen Aufstand kann sich Putin im Moment noch weniger leisten als sonst.

Die Behörden warnen deshalb vor einer Teilnahme an friedlichen Protesten: Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin kündigte vor einigen Tagen an, alle Versuche, "Unruhe zu stiften", entschieden zu unterbinden. Das russische Innenministerium droht mit ernsten Konsequenzen für die Teilnehmer "nicht genehmigter Proteste". Und die Staatsanwaltschaft gab bekannt, dass Demonstranten gar wegen "Extremismus" verhaftet werden könnten, wenn sie dem Aufruf einer in Russland verbotenen Organisationen folgen würden und auf die Straße gingen.

Dass sie bei Protesten eingreifen werden, haben Sicherheitskräfte am 6. März in Moskau abermals gezeigt. Bildrechte: IMAGO / ITAR-TASS

Auch die durch westliche Sanktionen drohende Wirtschaftskrise schürt Unsicherheit. Unter diesen Umständen vergeht einem schnell die Lust, auf die Straße zu gehen, wenn man nämlich am Ende in einem "Awtosak" – also einem Gefangenentransporter – landen könnte. So nahmen am Sonntag in Moskau nach offiziellen Polizeiangaben etwa 2.500 Menschen an einer nicht genehmigten Protestaktion teil, 1.700 davon wurden festgenommen. In ganz Russland gab es laut unterschiedlicher Quellen etwa 3.000 Festnahmen. Beim Messenger Telegram werden Videos von Festnahmen verbreitet. Manche verlaufen offenbar ohne Gewalt, andere Aufnahmen zeigen jedoch Polizeibrutalität.

Massenproteste bleiben aus

Von Massenprotesten in russischen Städten kann man derzeit nicht sprechen. Und so wurden die Hoffnungen vieler Kremlkritiker – darunter auch des inhaftierten Alexej Nawalny – bislang enttäuscht. Nawalny hatte sich zuletzt aus der Strafkolonie gemeldet und die Russen zu täglichen Massenprotesten aufgerufen, auch wenn am Ende die "Gefängnisse und Awtosaks voll sein sollten".