Anfang Dezember hatte Jakuschew in seinem Blog eine Beschwerde veröffentlicht, die ihm von einem Verein zugespielt worden sei, der sich "Gruppe der Patrioten Russlands" nennt. Der Text, als offener Brief verfasst, fordert den Chef des Ermittlungskomitees der Russischen Förderation, Alexander Bastrykin, dazu auf, die Texte der beiden Musiker genauer unter die Lupe zu nehmen. Sie sollten auf verbotene Inhalte wie Extremismus und Verhöhnung der Justizbehörden geprüft werden. "Sie sind nicht nur ein großer Patriot Russlands, sondern auch ein sehr findiger und erfolgreicher Verteidiger des Vaterlandes", heißt es in den ersten Sätzen des Briefes an Bastrykin. "Wir möchten Ihre Aufmerksamkeit auf die verbrecherische Tätigkeit der Rapper Oxxxymiron und Noize MC lenken", heißt es weiter. Die beiden Künstler seien eine "nationale Bedrohung" für Russland und "gefährlicher als die Nato-Erweiterung".

Das Problem: Jakuschews offener Brief war frei erfunden. Der Blogger wollte damit eine gängige Praxis in Russland aufs Korn nehmen, bei der Ermittlungsbehörden nach einer Beschwerde seitens einer konservativen Organisation, etwa eines Veteranenverbandes, umgehend den einen oder anderen Künstler ins Visier nehmen. Nur wenige Stunden nach seinem ursprünglichen Post veröffentlichte der Blogger eine Klarstellung. Eine Beschwerde, so Jakuschew, habe es nie gegeben. "Der Brief ist extra idiotisch formuliert, eine Parodie auf unsere Zeit", heißt es im Blog. Auch die "Gruppe Patrioten Russlands" habe es nie gegeben. Also alles nur ein Spaß.