Waffenhersteller stellen Mitarbeiter ein

Auch Kurganmasch, ein weiterer Betrieb, der noch vor wenigen Jahren russischen Medienberichten zufolge Konkurs angemeldet hatte, scheint derzeit auf Hochtouren zu arbeiten. Kurganmasch war zuständig für die Produktion von Schützenpanzern. Anfang November erklärte der Gouverneur des Oblast Kurgan, dass der Betrieb mindestens 500 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt hat. Wenige Tage später weilte der Vize des Sicherheitsrats, Dmitrij Medwedew, zu Besuch im Werk. Zwar wurden dabei keine Produktionszahlen genannt, gleichwohl bekamen Medwedew und später auch die russischen Fernsehzuschauer eine Werkshalle mit mindestens zwei Dutzend neuer Schützenpanzer in fortgeschrittenem Produktionsstadium zu sehen. Frühere Berichte legen nahe, dass die jährliche Produktionskapazität in Friedenzeiten etwa 100 Stück betrug. So unterzeichnete das Verteidigungsministeriums 2015 einen Vertrag mit Kurganmasch zur Lieferung "von einigen Hundert Schützenpanzern" mit einer Laufzeit von drei Jahren.

Ein Blick in die Wirtschaftsstatistik verrät viel

Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew (2. v.r.), besucht den Maschinenbaubetrieb Uralwagonzawod in Nischni Tagil. Bildrechte: IMAGO/SNA Dass die Produktion tatsächlich gestiegen ist, lässt sich auch aus der aktuellen russischen Wirtschaftsstatistik ablesen. Zwar werden dort Waffen nicht gesondert aufgeführt. Auch lassen sich keine Informationen zu den Stückzahlen von Panzern und Raketenwerfern ableiten. Gleichwohl fallen in der Oktober-Statistik einige Ausreißer auf. Insgesamt ist das verarbeitende Gewerbe im Vergleich zum Oktober 2021 um fast acht Prozent geschrumpft. Gleichzeitig ist jedoch die Produktion von metallischen Erzeugnissen im Oktober gegenüber dem September um zehn Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Oktober 2021 lag die Produktion um 16 Prozent höher. Unter der Rubrik "metallische Erzeugnisse" werden in Russland neben allerlei ziviler Produktion wie Baumaterial, Container und Werkzeugen auch Waffen subsumiert. Die offizielle Statistik umfasst hier etwa die Produktion von Schusswaffen, Artillerie, Munition und sogar Raketen. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist die Produktion im zivilen Bereich zurückgegangen, sodass das Plus bei Waffen deutlich höher ausfallen dürfte, als für die Rubrik insgesamt.

Ein weiteres "Waffen-Versteck" in der russischen Statistik birgt der Bereich "andere Transportmittel". Dieser ist allein von September zu Oktober um 25 Prozent gestiegen. Auf der einen Seite umfasst diese Kategorie den zivilen Schiffs- und Flugzeugbau, der in den vergangenen Monaten deutlich zurückgegangen ist, auf der anderen Seite fallen in diese Rubrik auch Panzer, Truppentransporter und sogar Drohnen, wie der russischen "Lancet", die zuletzt auch laut ukrainischen Berichten deutlich häufiger auf russischer Seite zum Einsatz gekommen sind.

Russland erhöht seine Militärausgaben

Frauen eines russischen Strafvollzugslagers nähen Uniformen für das russische Militär. Bildrechte: Dehli News Um diese Produktion hochzufahren, hat Russland seine Militärausgaben in den vergangenen Monaten deutlich erhöht. So sind allein die offiziellen Rüstungsausgaben von ursprünglich geplanten 58 Milliarden Euro im Frühjahr auf 77 Milliarden im September gestiegen. Russische Militärexperten wie Pavel Luzin, der an der Tufts University in den USA forscht, verweisen darauf, dass die Ausgaben seitdem für geheim erklärt wurden. "Bei dem Tempo der Ausgaben-Steigerungen dürfte der Rüstungsetat mittlerweile bei etwa 90 Milliarden liegen" meint Luzin. Auch für das kommende Jahr plant Russland, seine Ausgaben von ursprünglich angesetzten 57 Milliarden auf 82 Milliarden Euro auszuweiten.

Militärexperten zweifeln am langfristigen Erfolg der Aufrüstung