Erst kürzlich hatte es bereits einen Aufsehen erregenden Zwischenfall in einem Übungszentrum unweit der Millionenstadt Kasan gegeben. Wie mehrere regierungskritische Online-Medien berichteten, klagten dort Rekruten über rostige Gewehre, mangelhafte Verpflegung und fehlendes Brennholz, um die Öfen in den Zelten zu heizen. Ein Oberst, der sich den Soldaten stellte, wurde von ihnen ausgepfiffen und beleidigt, bevor er sich am Ende in Sicherheit brachte. Rekruten hielten die Szene auf Video fest, das zunächst beim Messenger-Dienst Telegram auftauchte.

In der Großstadt Uljanowsk ist es sogar zu einem Streik von Rekruten gekommen. Private Aufnahmen, die am 1. November entstanden sind, zeigen Dutzende wütende Männer, die auf eine Frau in Militäruniform einreden. Bislang habe keiner von ihnen die versprochene Einmalzahlung für Rekruten von umgerechnet 3.200 Euro bekommen. "Sollen doch die dicken Bäuche von Einiges Russland in den Krieg ziehen", ist ein Mann im Video zu hören, das zuerst von einer Organisation verbreitet wurde, die sich eigentlich für die Rechte von Häftlingen einsetzt. Am nächsten Tag berichteten Angehörige, dass die Soldaten sich geweigert hätten, bei Schießübungen mitzumachen. Um die Wogen zu glätten, wurden die protestierenden Rekruten zumindest für einige Tage wieder nach Hause geschickt.

In einem Trainingszentrum in Tscherbakul werden Rekruten auf den Kampfeinsatz vorbereitet. Bildrechte: IMAGO / SNA Zwar bemüht sich die staatliche Propaganda um den Eindruck, dass solche Probleme nach und nach gelöst würden. Es gibt auch zahlreiche, durchaus echt wirkende Videos von russischen Rekruten aus Trainingslagern, die den Verlauf der Vorbereitungen explizit loben. Experten glauben dennoch, dass es sich um systematische Probleme handelt.

"Die Herangehensweise an die Ausbildung in Russland, die wir sehen, ist vom Prinzip her nicht geeignet, um selbst Soldaten mit zurückliegender Kampferfahrung auf den Krieg vorzubereiten, ganz zu schweigen von Männern ohne jeglichen Bezug zur Armee", kritisiert der russische Militärexperte und Publizist Pavel Luzin. Die Rekruten seien nicht nur schlecht versorgt, sondern würden oft weniger als zwei Wochen in Trainingszentren verbringen, bevor sie an die Front kommen.

Familien wollen Männer von der Front zurückholen

Das treibt auch deren Familien um. Anfang November hatte die Russin Natalia Skwortsowa aus Tula auf ihrem Profil im russischen sozialen Netzwerk VK einen alarmierenden Video-Appell an Verteidigungsminister Sergej Schojgu hochgeladen. Darauf zu sehen sind 13 Frauen, darunter sie selbst. Sie berichten davon, wie ihre Männer "ohne Vorbereitung und ohne Waffen gegen Panzer, Drohnen und Flugzeuge an die Front geschickt worden sind". Nach nur elf Tagen im Trainingszentrum sollen sie direkt in Kämpfe verwickelt worden sein. Ihre Forderung: ein sofortiger Rückzug der Männer. Eine andere Frau aus dieser Gruppe, die nur ihren Vornamen Taissia nennt, klagt, dass die "zuständigen Generäle" gedroht hätten, die Männer zu erschießen, wenn sie sich weigern würden, direkt an die Front zu fahren.