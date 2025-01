Der slowakische Premier Robert Fico gibt nach außen gerne den starken Mann, Kraftausdrücke inklusive. Zu Höchstform läuft er immer dann auf, wenn er gegen seine politischen Gegner austeilen kann. In letzter Zeit meist in Videobotschaften auf dem eigenen Facebook-Kanal oder auf Veranstaltungen seiner linksnationalen Smer-Partei. Und Gegner sieht der linkspopulistische Regierungschef fast überall: im heimischen Parlament, bei den regierungskritischen Demonstrationen, die in zahlreichen slowakischen Städten wieder vermehrt stattfinden. Und nicht zu vergessen: Ganz besonders hat er es auf kritische Medien und auf "Brüssel" – sprich auf die Institutionen der EU – abgesehen.