Der ehemalige slowakische Gesundheitsminister Rudolf Zajac geht daher mit Kotlár hart ins Gericht. Im Gespräch mit dem MDR erläutert er: "Der Regierungsbeauftragte ist jemand, der einfach den guten Ruf des Landes wie auch der Regierung schädigt, weil er aus der Welt der Fake News kommt. Bei der Pandemie ist sein Hauptargument, dass auch zwanzig US-Senatoren das Gleiche wie er behaupten würden, etwa dass das Virus künstlich erzeugt wurde und eine Art biologische Waffe darstelle. Kotlár lebt offenkundig in einer Welt, wo man überzeugt ist, die Erde sei eine Scheibe und die Impfmittel seien eine Art Geheimwaffe der WHO."

Das sei jedoch nicht das Hauptproblem im Zusammenhang mit Kotlár, so Zajac weiter, denn obskure Persönlichkeiten gebe es auch anderswo. Laut Zajac ist vor allem bedenklich, dass sich Kotlár der vollen Rückendeckung des Regierungschefs Fico sicher sein kann. Und der Premier hat im Einklang mit Kotlár ebenfalls schon angekündigt, ein weltweit geplantes neues Pandemieabkommen der WHO nicht unterschreiben zu wollen. Dessen Verabschiedung sei für kommendes Jahr geplant. "Doch Pandemien kennen keine Grenzen und kümmern sich nicht um Politik. Eine Infektion verbreitet sich ungeachtet dessen, ob ein kleines Land wie die Slowakei sich an deren globaler Eindämmung beteiligt oder nicht", warnt Zajac. Bildrechte: imago images/ZUMA Wire

Tatsache ist jedoch, dass Fico in dieser Hinsicht konsistent ist. Schon zu Beginn der Pandemie vor vier Jahren – damals war er Oppositionschef im Parlament – weigerte er sich, in der Öffentlichkeit eine Maske zu tragen. Später zog er gegen die von der Regierung verhängten Beschränkungen ins Feld. Ebenfalls ignorierte er immer wieder auch die pandemiebedingten Beschränkungen, so etwa das Verbot, öffentliche Versammlungen abzuhalten. Seine Anhänger rief er dazu auf, diese ebenfalls nicht zu befolgen.

Fico, der nach einem Mordanschlag inzwischen wieder genesen ist, ließ es sogar auf eine direkte Konfrontation mit den Behörden ankommen. Das geschah im Vorfeld eines geplanten Autokorsos, der Ende 2021 als Protest durch die slowakische Hauptstadt führen sollte. Er ließ sich medienwirksam von der Polizei zu einer Sachverhaltsdarstellung aufs Polizeirevier abführen, wo er wegen des Verdachts auf Anstacheln gegen die öffentliche Ordnung vernommen wurde.

Auf die Frage, worauf solche Haltungen wie die von Premier Fico und dem Covid-Beauftragten Kotlár zurückzuführen sind, hat der frühere slowakische Gesundheitsminister folgende Erklärung parat: "Es gab hierzulande immer so eine Neigung im Sinne von 'wir sind wir, und was von außen kommt, wollen wir nicht'. Das ging die letzten 150 Jahre so. Deshalb ist das Land ein wenig ausländerfeindlich, ein wenig antisemitisch und mag keine Minderheiten", so Zajac.

Dabei sei die Slowakei ein sehr überschaubares Land, in dem die Entfernung vom westlichsten zum östlichsten Punkt etwas mehr als 500 Kilometer und vom Norden nach Süden nicht mal 300 Kilometer betrage. Die Menschen, die da leben, würden zwar eine gemeinsame Sprache sprechen, es würde aber dennoch an etwas fehlen, was sie verbinden würde. Bildrechte: IMAGO/CTK Photo

Laut Zajac kann das auch ein Grund dafür sein, warum viele seiner Landsleute mit Bewunderung auf Russland schauen und in den Russen ein großes Brudervolk sehen, ungeachtet dessen, dass Russland gerade dabei ist, ein anderes slawisches Brudervolk, das Ukrainische, zu unterjochen. Der frühere Gesundheitsminister ist daher überzeugt, dass so eine Haltung zwangsläufig nicht ohne Konsequenzen für die Politik des Landes sein kann.

In der Tat ist die gegenwärtige Regierung betont kritisch gegenüber dem Westen und zugleich ausgesprochen Russland-freundlich. Offiziell wird das der Öffentlichkeit als eine "souveräne Außenpolitik" verkauft, weil man sich von den Partnern bei EU und NATO nicht vorschreiben lasse, welche Haltung man zu Moskau einnehmen soll. Und genauso wenig will sich die Regierung Fico von internationalen Partnern auch im Falle künftiger globaler Pandemien etwas vorschreiben lassen.