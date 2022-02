Ähnlich argumentiert auch Lehrerin Zdeňka Šíp Staňková, die mit ihrem Post auf Instagram die derzeitige Debatte erst ins Rollen brachte. Zusammen mit der Prager Kinderpsychologin Jana Nováčková und einer dritten Aktivistin fordern sie nun in einem offenen Brief den Sozialminister auf, das Recht von Kindern auf Gewaltfreiheit im Gesetz zu verankern und klarzustellen, dass jegliche körperliche Gewalt gegen Kinder inakzeptabel sei.



Fast 3.000 Menschen haben den offenen Brief inzwischen mit unterzeichnet. "Gewalt in der Gesellschaft, in welcher Form auch immer, ist ein Phänomen, das nicht nur für die Betroffenen sondern für die gesamte Gesellschaft verheerende Folgen hat", sagt Nováčková auf MDR-Anfrage. So zeigten viele Langzeitstudien, dass auch die kleinste körperliche Bestrafung für Kinder demütigend sei und ihnen langfristig schade. Nováčková hofft, dass die Debatte jetzt an Fahrt aufnimmt und am Ende zu einer Gesetzesänderung führt. So müsse es in der Diskussion jetzt auch viel um die Eltern selbst gehen. Sie bräuchten Wege, wie sie Konfliktsituationen gewaltfrei lösen könnten. Eine Änderung der Erziehungsmethoden beginne nunmal bei den Erwachsenen.