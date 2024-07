Ukraine-News Deutschland unterstützt Wiederaufbau der zerstörten Kiewer Kinderklinik

Japan stellt der Ukraine 3,3 Milliarden Dollar als Kredit zur Verfügung, finanziert aus Zinsen eingefrorener russischer Vermögenswerte. Dieser Kredit ist Teil eines 50-Milliarden-Dollar-Pakets der G7-Staaten. Die USA und die EU steuern jeweils 20 Milliarden Dollar bei, während Japan, Großbritannien und Kanada gemeinsam zehn Milliarden Dollar geben. Das Paket soll beim G7-Treffen am Rande des G20-Finanzgipfels in Brasilien verabschiedet werden.

Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew hat in einem Beitrag für "Argumenty I Fakty" gewarnt, dass ein Nato-Beitritt der Ukraine eine Kriegserklärung an Russland wäre. "Das wäre im Grunde eine Kriegserklärung - wenn auch mit Verzögerung", sagte er. Russland bedrohe die Nato nicht, werde aber auf deren Versuche, russische Interessen zu untergraben, reagieren. "Je mehr solcher Versuche es gibt, desto härter werden unsere Antworten sein", so Medwedew. "Ob das den ganzen Planeten in Stücke reißt, hängt allein von der Besonnenheit der (Nato-)Seite ab."