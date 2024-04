Ukraine-News Russische Angriffe auf Kiew und Odessa

Russland hat die Ukraine in der Nacht in mehreren Region mit Drohnen attackiert. In Odessa sind nach ukrainischen Angaben mindestens sieben Menschen verletzt worden. Wie der Gouverneur der Region, Oleh Kiper, über den Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte, seien bei den Angriffen mehrere Wohnhäuser beschädigt worden und in Flammen aufgegangen. Mindestens 14 Wohnungen seien beschädigt worden, ergänzt die Stadtverwaltung.