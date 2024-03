Ukraine-News Russland meldet Abschuss ukrainischer Drohnen in Region Rostow

In der ukrainischen Hafenstadt Odessa ist die Stromversorgung zusammengebrochen. Das teilte der lokale Versorger DTEK mit. "Um die Belastung der Netzwerke zu verringern, wird heute kein Strom in die städtischen Leitungen eingespeist, auch der Strom für Industrieanlagen wird verringert", kündigte DTEK auf Telegram an. Erste Reparaturen seien erfolgreich, zwei Stadtviertel würden wieder mit Strom versorgt.