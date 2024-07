Ukraine-News Ukrainer fliegen Angriffswelle auf Kursk

07:35 Uhr | Ukrainische Angriffswelle auf Region Kursk

Das ukrainische Militär hat nach russischen Angaben seit Samstagnacht die Oblast Kursk in mehreren Wellen mit Drohnen angegriffen. Ein Öllager sei beschädigt worden. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte auf Telegram, 19 Drohnen aus der Ukraine seien von der russischen Luftabwehr in der Nacht zu Montag abgefangen worden.

Zuvor seien am Sonntag 19 Drohnen abgefangen worden, teilt der Gouverneur von Kursk, Andrej Smirnow, mit. Wie viele Drohnen die ukrainischen Streitkräfte insgesamt Richtung Kursk abgefeuert haben, lassen sowohl das Ministerium als auch der Gouverneur offen. Die Oblast liegt an der Grenze zur Ukraine und war wiederholt Ziel ukrainischer Angriffe.

07:27 Uhr | Kraftwerk im Südwesten Russlands beschädigt

Ein ukrainischer Drohnenangriff hat russischen Angaben zufolge ein Kraftwerk in der südwestrussischen Region Orjol beschädigt. "Es gibt keine Opfer", erklärt der Gouverneur der Region, Andrej Klitschkow, auf Telegram. Zwei Drohnen seien zerstört worden.

Auch in der russischen Region Woronesch – die im Südwesten Russlands an die Ukraine grenzt – gab es nach offiziellen Angaben Schäden. Nach Angaben des dortigen Gouverneurs war Versorgungsinfrastruktur durch Drohnen-Trümmer in Brand geraten. "Das Feuer ist bereits gelöscht", teilte Gouverneur Alexander Gussew über Telegram mit. Nach ersten Informationen gebe es keine Verletzten.

02:10 Uhr | Ukraine wehrt 29 Angriffe ab

Der ukrainische Generalstab hat erklärt, es sei ihm gelungen, 29 russische Angriffe abzuwehren. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach in seiner abendlichen Ansprache am Sonntag von anhaltendem russischen Druck in der Region Donezk und insbesondere "in Richtung Pokrowsk". Dort habe sich in den vergangenen Wochen "die größte Anzahl an russischen Angriffen" ereignet.

00:00 Uhr | Ukraine-News am Montag, 29. Juli 2024