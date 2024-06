Ukraine-News Baltikum und Polen fordern Verteidigungslinie an EU-Ostgrenze

Der stellvertretende russische Außenminister Sergei Rjabkow hat in einem Interview erwogen, die diplomatischen Beziehungen zu bestimmten westlichen Ländern zu verschlechtern, wenn diese ihre "russophobe" Einstellung nicht änderten.

Des russischen Lenkwaffenkreuzer "Varyag" führt laut russischer Nachrichtenagentur Tass derzeit ein Übungsmanöver im Mittelmeer durch. Die Übungen konzentrierten sich auf die Abwehr eines massiven Drohnenangriffs, so das russische Marinekommando, und beinhalteten auch simulierte Gefechte mit einem feindlichen Schiff und einem U-Boot.

Polen, Litauen, Lettland und Estland fordern die EU dazu auf, eine Verteidigungslinie entlang der Grenze zu Russland und Belarus zu errichten. "Der Aufbau eines Verteidigungsinfrastruktursystems entlang der EU-Außengrenze zu Russland und Belarus wird der dringenden Notwendigkeit Rechnung tragen, die EU vor militärischen und hybriden Bedrohungen zu schützen", heißt es in dem Schreiben der vier Staats- und Regierungschefs an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel. Der Vorschlag soll auf dem heute beginnenden Gipfeltreffen in Brüssel erörtert werden.