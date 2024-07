Ukraine-News Dänemarks Regierungschefin für Einsatz westlicher Waffen gegen Russland

Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat die Perspektive ihres Landes bekräftigt, der Ukraine den Einsatz westlicher Waffen auch auf russischem Territorium zu gestatten. Frederiksen sagte in einem Interview mit der "Welt am Sonntag" , dänische Lieferungen könnten außerhalb der Ukraine eingesetzt werden, solange sie dem Völkerrecht entsprechen. "Ich habe nie sehr aktiv rote Linien für die Ukraine gezogen, weil ich denke, das gibt Russland eine zu gute Position."

Bildrechte: IMAGO/Ritzau Scanpix

Auf die Frage, ob das auch für Waffenlieferungen aus anderen Nato-Ländern gelten sollte, antwortete die dänische Regierungschefin, das hänge von den Ländern und deren Ideen und Einschränkungen ab. Sie sei überzeugt, dass man der Ukraine geben müsse, was sie braucht, und zwar so lange es nötig ist. Der Ukraine nur das zu geben, was sie zur Verteidigung benötigt, reiche nicht aus: "Wir müssen liefern, was das Land braucht, um Russland zurückzudrängen." Das Wichtigste sei jetzt aber, mehr Luftverteidigungssysteme in die Ukraine zu bringen.