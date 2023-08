Ukraine-News Drei ukrainische Kampfpiloten sterben bei Trainingsunfall

In der Ukraine sind beim Training von Kampfpiloten zwei Maschinen verunglückt. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge kamen drei Menschen ums Leben. Demnach kollidierten im Gebiet Schytomyr am Freitagabend zwei Trainingsjets vom Typ L-39 Albatros in der Luft und stürzten ab.



Unter den Opfern ist den Angaben nach der bekannte Pilot Andrij Pilschtschykow. Er hatte als Pilot des Kampfflugzeugs Mig-29 seit Beginn des russischen Angriffs gegen die Ukraine an mehreren Luftgefechten teilgenommen, unter anderem bei der Verteidigung von Kiew. In Interviews mit westlichen Medien hatte er mehrfach den Westen zur Lieferung von F-16-Kampfjets aufgerufen.