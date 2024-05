Ukraine-News Schweden überlässt der Ukraine Radar-Flugzeuge für F-16-Einsätze

20:15 Uhr | Blinken verspricht Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung

US-Außenminister Antony Blinken versprach bei einem Besuch in Moldau, dass die USA daran arbeiteten würden, der Ukraine mehr Unterstützung für ihre Luftverteidigung zukommen zu lassen. Man habe bislang schon gesehen, dass die Lieferung von US-Waffen dabei helfe, die Front-Linie im Kampfgebiet zu stabilisieren. In den kommenden Monaten werde man noch mehr Widerstand von den Ukrainern und ihren Unterstützern sehen.

Update 20:12 Uhr | Ukraine meldet acht Tote bei russischen Angriffen auf mehrere Regionen

Bei russischen Angriffen auf mehrere Regionen der Ukraine sind ukrainischen Angaben zufolge mindestens acht Menschen getötet worden. In der östlichen Region Sumy nahe der Grenze zu Russland wurden nach Behördenangaben bei einem Raketenangriff zwei Menschen getötet und drei weitere verletzt. Der Gouverneur der östlichen Region Donezk meldete bei mehreren Angriffen drei Tote und mindestens zwölf Verletzte. Bei russischen Angriffen in der Region Cherson im Süden der Ukraine wurde nach Angaben des dortigen Gouverneurs ein Mensch getötet. Zwei weitere Tote wurden in der Region Dnipropetrowsk gemeldet.

14:31 Uhr | Schweden überlässt der Ukraine Radar-Flugzeuge für F-16-Einsätze

Schweden hat angekündigt, der Ukraine zwei fliegende Radarstationen zu überlassen. Die Flugzeuge vom Typ Saab Airborne Surveillance and Control (ASC) 890 ermöglichen eine leichtere Identifizierung von Zielen auf große Entfernungen. Zudem sollen sie kombiniert mit den erwarteten F-16-Kampfjets eingesetzt werden. "Sie werden die F-16-Systeme ergänzen und verstärken", sagte der schwedische Verteidigungsminister Pal Jonson in Stockholm. Bildrechte: imago/STAR-MEDIA

12:48 Uhr | USA weisen ukrainische Forderung zurück

Die USA weisen ukrainische Forderungen zurück, die Beschränkungen für den Einsatz von US-Waffen aufzuheben. "Wir erlauben nicht den Einsatz der von den USA gelieferten Waffen, um innerhalb Russlands anzugreifen", sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby. Kurz zuvor hatte sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dafür ausgesprochen, der Ukraine dies zu ermöglichen. Die Debatte um den Einsatz westlicher Waffen im Ukraine-Krieg dürfte auch die Nato-Außenminister bei ihrem Treffen in Prag beschäftigen.

12:35 Uhr | Putin befördert Djumin in wichtiges Gremium

Russlands Präsident Wladimir Putin hat seinem jüngst in den Kreml zurückgeholten Ex-Leibwächter Alexej Djumin einen Führungsposten in einem wichtigen Koordinierungsgremium verschafft. Wie aus einem im Internet veröffentlichten Präsidialerlass hervorgeht, wurde der 51-Jährige zum Sekretär des Staatsrats ernannt.

Djumin, der als einer der möglichen Nachfolger des 71-jährigen Putin an der Staatsspitze gehandelt wird, zählte zu den wichtigsten Aufsteigern in der russischen Führung, nachdem Putin Anfang Mai seine neue sechsjährigen Amtszeit angetreten hatte. Djumin war in den vergangenen acht Jahren Gouverneur der Region Tula und hatte zuvor im Sicherheitsapparat Karriere gemacht.

10:47 Uhr | Austausch von Kriegsgefangenen seit Monaten ausgesetzt

Der Austausch von Kriegsgefangenen ist nach russischen Angaben bereits seit mehreren Monaten ausgesetzt. Das meldet die amtliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf die russische Menschenrechtskommissarin Tatjana Moskalowa. Moskalowa macht dafür die Ukraine verantwortlich, die "falsche Forderungen" stelle. Von der Regierung in Kiew liegt zunächst keine Stellungnahme vor.

09:56 Uhr | Polnische Sicherheitskräfte nehmen mutmaßlichen Spion fest