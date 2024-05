Ukraine-News Stoltenberg für Einsatz westlicher Waffen gegen Ziele in Russland

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird heute in Spanien erwartet. Ministerpräsident Pedro Sanchéz will ihn am Mittag in Madrid empfangen. Ursprünglich war der Besuch schon am 17. Mai geplant, doch Selenskyj hatte ihn wegen der russischen Offensive in der Region Charkiw verschoben. Erwartet wird, dass Selenskyj in Spanien um weitere Unterstützung für den Krieg gegen Russland wirbt. Spanien ist eines der Länder, die über das Flugabwehrsystem Patriot verfügen.