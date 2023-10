Für viele in der Ukraine war der 10. Oktober 2022 eine Art Mini-Version des 24. Februar 2022, jenes Tages, an dem die großangelegte russische Invasion begann. Denn am 10. Oktober startete Russland seine systematischen Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur, die bis Mitte März andauerten. 50 bis 60 Raketen wurden so im Schnitt wöchentlich von Russland eingesetzt, Hunderte Kampfdrohnen iranischen Ursprungs kamen hinzu.

Im Ergebnis mussten selbst tief im Hinterland, etwa in Kiew oder Lwiw, teils ganze Stadtteile bis zu vier Tage lang komplett ohne Strom, Heizung und Leitungswasser auskommen. Das gesamte Land hat darüber hinaus während dieser Zeit permanent mit sogenannten planmäßigen Stromausfällen gelebt, bei denen es immer im Wechsel meist drei Stunden lang Strom gab und dann wieder drei Stunden lang der Strom abgestellt wurde.

Selbst Rettungseinsätze mussten im vergangenen Winter bei Kerzenschein durchgeführt werden. Hier nach russischem Beschuss auf eine Stadt und ihre zivile Infrastruktur nahe Kiew im November 2022. Bildrechte: IMAGO / NurPhoto "Dass die Russen auf eine neue Angriffswelle nicht verzichten werden, ist sicher", sagte Andrian Prokip, Direktor des Energieprogramms der unabhängigen Kiewer Denkfabrik "Ukrainisches Zukunftsinstitut", dem MDR. Tatsächlich haben die ersten kleineren Angriffe bereits stattgefunden. So blieben nach dem Beschuss vom 21. September, dem ersten nennenswerten Angriff auf Energieobjekte seit sechs Monaten, fast 400 Ortschaften für eine Weile ohne Strom. Und weil es bereits Oktober ist, wissen die Ukrainer ganz genau: Ab nun könnte die neue Angriffswelle jederzeit beginnen. Entsprechend steigt auch die Nachfrage nach Akkus, Generatoren, Kerzen und Powerbanks wieder.

Konkrete Daten dazu, in welchem Ausmaß die ukrainische Energieinfrastruktur im vorigen Winter zerstört wurde, veröffentlicht die Ukraine aus Sicherheitsgründen nur spärlich. Aus einem UN-Bericht vom April geht jedoch hervor, dass russischer Beschuss 42 von 94 kritischen Transformatoren entweder beschädigt oder zerstört hat. Dass Russland gerade Transformatoren in Umspannwerken zum Hauptziel macht, hat Gründe. Denn der direkte Beschuss von Kraftwerken verkleinert zwar die ukrainische Stromproduktion. Zum einen aber ist der Verbrauch aufgrund von Millionen von Flüchtlingen und der größtenteils stillstehenden Schwerindustrie ohnehin viel geringer als vor 2022. Zum anderen ist es selbst mit Raketen schwierig, die in der Sowjetzeit mit der Möglichkeit eines Atomkriegs im Hinterkopf gebauten Kraftwerke nachhaltig zu beschädigen.

Im Herbst 2022 begann Russland mit der gezielten Zerstörung von Transformatoren und anderen Teilen der ukrainischen Energieinfrastruktur. Bildrechte: IMAGO/NurPhoto Mit dem Beschuss der viel exponierteren Transformatoren in den Umspannwerken kann Russland aber immerhin dafür sorgen, dass der schon erzeugte Strom beim Endverbraucher nicht ankommt. Sowohl die Reparatur als auch die Herstellung von Transformatoren sind aufwendig, letzteres dauert sogar unter normalen Umständen oft länger als ein Jahr.

Nach Angaben des britischen Wirtschaftsmagazins "The Economist" soll die Ukraine nun rund 100 Transformatoren als Ersatz für vorher zerstörte Anlagen bestellt haben. Die Hälfte davon soll im Inland produziert werden. Die andere Hälfte soll aus dem Ausland kommen, aber vorerst als Reserve in grenznahen EU-Ländern gehalten werden, damit die Transformatoren einerseits schnell in die Ukraine gebracht werden können aber andererseits außerhalb der Reichweite russischer Raketen liegen. Außerdem hofft Kiew, eine ganze Reihe von kurz vor dem Krieg ausgemusterten Transformatoren wieder einsatzfähig machen zu können.

In Kiew und anderen Städten richteten die Behörden im vorigen Winter Wärmeorte ein, in denen die Menschen während der Stromausfälle auch Energie für ihre Handys und anderweitige Unterstützung bekamen. Bildrechte: IMAGO / Ukrinform Die Frage ist dabei aber einerseits, wie weit die Produktion tatsächlich fortgeschritten ist – und andererseits, um wie viele systemrelevante, große Transformatoren es sich dabei handelt. Deswegen ist es laut Andrij Herus, dem Vorsitzenden des Energieausschusses im ukrainischen Parlament, schwierig einzuschätzen, wie gut die Ukraine tatsächlich auf den Winter vorbereitet ist. "Die gesamte Ausrüstung kann funktionieren. An manchen Stellen hat man allerdings drei Transformatoren in der Reserve und an anderer nur einen", meint er. Es kommt also darauf an, welche Transformatoren im Falle neuer Angriffe getroffen werden. Und diese Verteilung sei es, die dann eine Schlüsselrolle spielen würde: "Die Russen wissen genau, dass die Herstellung von Transformatoren lange dauert", ist sich Herus sicher.