Ukraine-News Wasser für AKW Saporischschja weiter verfügbar

Wasser aus dem Reservoir des zerstörten Kachowka-Staudamms am Fluss Dnepr wird nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA noch immer zum Atomkraftwerk Saporischschja gepumpt, um die Reaktoren und andere Bereiche zu kühlen. Das bedeute, dass man mehr Zeit habe, bevor andere Wasservorräte genutzt werden müssten, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi. Die Sicherheitslage bleibe trotzdem sehr gefährlich. Grossi will das Atomkraftwerk in der kommenden Woche erneut besuchen.