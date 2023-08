Die Angriffe der Ukraine auf Ziele tief in russischem Gebiet sind nach Ansicht britischer Geheimdienstexperten strategisch wichtig bei der Abwehr von Moskaus Angriffskrieg. Im täglichen Bericht des Verteidigungsministeriums in London heißt es, Russlands Präsident Wladimir Putin sei bei der Invasion "mit Sicherheit von nur geringen Auswirkungen auf die Menschen in Russland" ausgegangen. Nun werde Moskau regelmäßig von Drohnen getroffen.



Nach Einschätzung des britischen Geheimdienstes ist die Führung von Russlands Luft- und Weltraumkräften höchstwahrscheinlich unter großem Druck, die Luftverteidigung über dem westlichen Russland zu verbessern.