Ukraine-News Forderung nach Untersuchung von Minen – Deutscher in Minsk im Staatsfernsehen

Der in Belarus angeblich wegen "Terrorismus" und "Söldnertums" zum Tode verurteilte Deutsche hat in Aufnahmen, die am Donnerstag im belarussischen Staatsfernsehen ausgestrahlten wurden, um seine Begnadigung gebeten. Zudem sagte der Mann in den möglicherweise unter Zwang entstandenen Aufnahmen, er fühle sich von der Bundesregierung im Stich gelassen. Er sei im Oktober 2023 vom ukrainischen Geheimdienst USB beauftragt worden, Militärstandorte in Belarus zu fotografieren. Auch habe er einen Sprengsatz an einer Eisenbahnstrecke nahe Minsk platziert.