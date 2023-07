Ukraine-News Ukraine will mit USA über Sicherheitsgarantien sprechen

In den russischen Grenzregionen zur Ukraine haben die russischen Behörden neue Drohnenattacken und Schäden gemeldet. Die ukrainischen Streitkräfte hätten in der Nacht zum Montag einen Anschlag auf ein Behördengebäude im Raum Trubtschewsk verübt, teilte der Gouverneur der Region Brjansk, Alexander Bogomas, bei Telegram mit. Dach und Fenster seien beschädigt worden. Verletzte habe es nicht gegeben. Auch im Gebiet Rostow berichtete dortige Gouverneur Wassili Golubew von Zerstörungen in der Siedlung Daraganowka nach einem Zwischenfall mit einer Drohne.

Jermak kündigte außerdem ein Treffen der Berater der Staats- und Regierungschefs in Saudi-Arabien für die kommende Woche an. Dabei werde es um die Umsetzung der "Friedensformel" des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für ein Ende des Krieges gehen. Kern der Formel ist die Forderung nach einem Abzug russischer Truppen aus der Ukraine. Der Plan wird nach Jermaks Aussage in drei Phasen diskutiert, die in ein Treffen der Staats- und Regierungschefs münden sollen. Die Zeitung "Wall Street Journal" berichtete am Samstag erstmals über das Treffen in Saudi-Arabien, das am 5. und 6. August in Dschidda stattfinden soll.