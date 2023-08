Ukraine-News Polen schickt weitere Soldaten und Putin verstärkt seine Palastgarde

In Pokrowsk habe russische Truppen haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau einen ukrainischen Befehlsstand getroffen. Das meldet die russische Nachrichtenagentur Interfax. Nach ukrainischen Angaben traf es ein Hotel und Wohnhaus und sieben Menschen starben. Hier ein Video mit Bildern von kurz nach den Einschlägen.

Auch Litauens Grenzschutz will sich wegen russischer "Wagner"-Söldner in Belarus verstärken. Das sagte heute Grenzschutz-Chef Rustamas Liubajevas der Agentur BNS nach einem Treffen mit Präsident Gitanas Nauseda. Wann und wie viele weitere Beamte an die Grenze sollen, sagte der Beamte des baltischen EU- und Nato-Landes nicht. Litauen hat eine 680 Kilometer lange Grenze zu Russlands engem Verbündeten. Wie wie Polen ist Litauen wegen angeblicher Aktivitäten von "Wagner"-Leuten in Belarus besorgt.