Ukraine-Russland-News Tote bei Raketenangriff auf Kramatorsk

Nach Aussage des ukrainischen Verteidigungsministers, Olexij Resnikow, ist die Befreiung von mehreren Dörfern in der letzten Woche noch nicht das "Hauptereignis" der geplanten Gegenoffensive gewesen. Er kündigte in der "Financial Times" an: "Wenn es passiert, werden Sie es alle sehen. Jeder wird alles sehen." Damit wies Resnikow Berichte über langsame Fortschritte gegen gut befestigte russische Stellungen zurück. Die wichtigsten Truppenreserven der Ukraine, darunter die meisten kürzlich im Westen ausgebildeten und mit modernen Nato-Panzern und gepanzerten Fahrzeugen ausgerüsteten Brigaden, müssten erst noch eingesetzt werden, erklärte der Verteidigungsminister.