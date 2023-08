Ukraine-News Ukrainische Truppen an vielen Frontabschnitten unter Druck

Bei einem ukrainischen Angriff auf ein Dorf in der russischen Grenzregion Brjansk sind russischen Angaben zufolge zwei Menschen ums Leben gekommen. "Zwei Zivilisten sind von den ukrainischen Streitkräften getötet worden", erklärte Gouverneur Alexander Bogomas in Online-Netzwerken. Der Angriff ereignete sich demnach im Dorf Tschaussi, etwa fünf Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Zwei weitere Bewohner des Dorfes, eine Frau und ein Mann, wurden zudem laut Bogomas bei dem Angriff verletzt.

Die Behörden von russischen Regionen an der Grenze zur Ukraine haben Kiew wiederholt willkürliche Bombardierungen vorgeworfen. Bei einem Beschuss der Grenzregion Belgorod wurden am Mittwoch russischen Angaben zufolge ein Mensch getötet und vier verletzt.

Wegen einer Offensive der russischen Truppen haben die Behörden in Kupjansk im Nordosten der Ukraine heute die Einwohner zum Verlassen der Stadt aufgerufen. Am Montag hatte Russland einen Vorstoß in Richtung Kupjansk gemeldet, und die Ukraine schon im Juli eingeräumt, in der Region "in der Defensive" zu sein. Die Stadt in der Region Charkiw liegt etwa 50 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Vor dem Krieg hatte sie rund 25.000 Einwohner. Im September vergangenen Jahres hatten ukrainische Streitkräfte die Stadt und ihre Umgebung zurückerobert.