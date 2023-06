Ukraine-News Ukrainer erobern Dorf im Gebiet Donezk zurück

In der Nacht zum Dienstag war der Kachowka-Staudamm zerstört worden, was zu großflächigen Überschwemmungen auch in der Regionalhauptstadt Cherson geführt hatte, die unmittelbar an der Front liegt. Schwer gestört ist die Trinkwasserversorgung in der Region, wie wohl auch auf der russisch besetzten Halbinsel Krim. Zudem bedroht der gesunkene Wasserstand des Kachowka-Stausees das am Südufer liegende Kernkraftwerk Saporischschja, das unter russischer Besetzung weiter lief, nun aber vollständig abgeschaltet wurde. Auch werden weitreichende Folgen für die Landwirtschaft in den überfluteten Gebieten befürchtet.