Ukraine-News Kleinstadt Awdijiwka weiter unter schwerem Beschuss

In Frankreich wird wegen eines möglichen Giftanschlags auf die russische Journalistin Marina Owsjannikowa ermittelt. Das bestätigte gestern in Paris die Staatsanwaltschaft nach vorherigen Medienberichten.

Owsjannikowa war nach einer Protestaktion gegen den russischen Krieg in der Ukraine im Juli 2022 im russischen Fernsehen aus Russland geflohen. Gestern war ihr aus noch unbekannten Gründen schlecht geworden und nach Angaben aus Justizkreisen erhebt sie nun den Vorwurf, vergiftet worden zu sein. Nach Angaben von Reporter ohne Grenzen geht es ihr wieder besser, sie stehe aber weiter unter medizinischer Beobachtung.

Lettland schließt zwei Grenzübergänge als Reaktion auf die russische Entscheidung, die Einreise ukrainischer Staatsbürger zu beschränken. Die Regierung des EU- und Nato-Landes beschloss gestern, die Kontrollpunkte Pededze and Vientuli bis auf Weiteres zu schließen, um eine "Bedrohung der öffentlichen Ordnung und der nationalen Sicherheit" zu verhindern. Russland hatte zuvor angekündigt, dass ukrainische Staatsbürger aus Drittländern nur noch den Flughafen Scheremetjewo in Moskau und den Kontrollpunkt Vientuli einreisen dürfen. Bisher konnten sie das über Lettland, Estland, Finnland und Norwegen, meist um in ihre russisch besetzten Heimatorte zu gelangen.