Ukraine-News Weltweite Militärausgaben steigen auf Rekordwert

Angesichts des Ukraine-Krieges sind die weltweiten Militärausgaben auf einen Rekordwert gestiegen. Wie das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri mitteilte, investierten die Staaten im vergangenen Jahr 2,24 Milliarden US-Dollar (rund 2,04 Billionen Euro). Das waren inflationsbereinigt 3,7 Prozent mehr als im Jahr 2021 und damit so viel wie nie zuvor.



Die europäischen Rüstungsausgaben stiegen Sipri zufolge im vergangenen Jahr vor allem wegen des Ukraine-Krieges mit 13 Prozent sehr deutlich an. Da viele europäische Regierungen mehrjährige Beschaffungen planten, sei davon auszugehen, dass "die Militärausgaben in Mittel- und Westeuropa in den kommenden Jahren weiter steigen werden", sagte Diego Lopes da Silva, leitender Forscher des Sipri. Spitzenreiter ist die Ukraine mit einem Zuwachs um 640 Prozent - der größte jährliche Anstieg eines nationalen Militärbudgets, den die Sipri-Daten seit 1949 ausweisen.