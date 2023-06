Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum überprüft werden können.

21:33 Uhr | Putin macht Wagner-Kämpfern Angebot

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Abend in einer Fernsehansprache den russischen Sicherheitskräften und der Bevölkerung nach der Zerschlagung der Revolte der Privatarmee Wagner für ihren Rückhalt gedankt. Auf seinen Befehl hin sei alles getan worden, um Blutvergießen zu verhindern. "Der bewaffnete Aufstand wäre auch so zerschlagen worden." Er dankte auch dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko für die Vermittlung in dem Konflikt mit Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin.

Die aufständischen Söldner der Wagner-Gruppe können nach Worten des russischen Präsidenten der russischen Armee beitreten oder "nach Belarus gehen". Er warnte am Montagabend in einer öffentlichen Erklärung, dass jeder Versuch der Erpressung in Russland "zum Scheitern verurteilt" sei.

21:01 Uhr: | USA: Neue Militärhilfen für Ukraine

Die USA planen neue Militärhilfen für die Ukraine im Wert von bis zu einer halben Milliarde Dollar. Ein Mitarbeiter der US-Regierung erklärte weiter, zu den Lieferungen sollten Luftabwehr-Systeme sowie 30 Bradley-Schützenpanzer und 25 gepanzerte Mannschaftstransporter vom Typ Stryker gehören. Damit solle die Offensive unterstützt werden.

20:31 Uhr | USA: Krieg in Russland öffentlich in Frage gestellt

Die US-Regierung wertet den Aufstand der Söldnertruppe Wagner als neue Entwicklung in Russland. "Es ist sicherlich etwas Neues, dass die Führung von Präsident (Wladimir) Putin direkt in Frage gestellt wird", sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, am Montag. "Wir haben gesehen, dass der gesamte Vorwand für diesen Krieg öffentlich in Frage gestellt wurde", so Miller mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Die Situation in Russland bleibe dynamisch. Es sei unklar, was die endgültigen Auswirkungen der Ereignisse sein werden.

19:35 Uhr | Bulgarien billigt Militärhilfe für Bulgarien

Die neue prowestliche Regierung in Bulgarien will der von Russland angegriffenen Ukraine weitere militärische Hilfe leisten. Wie die Regierungspressestelle am Montag mitteilte, billigte das liberal-konservative Kabinett von Ministerpräsident Nikolaj Denkow am vergangenen Freitag ein neues "militärisches und militärtechnisches" Hilfspaket für die Ukraine.

Details wurden nicht genannt. Es hieß lediglich, das neue Paket habe einen ähnlichen Umfang wie Bulgariens erstes Hilfspaket für Kiew von Ende 2022. Darüber hatte es damals ebenso keine Einzelheiten gegeben. Das einstige Ostblockland Bulgarien, das seit 2004 Nato-Mitglied ist, verfügt noch immer über Rüstungsgüter sowjetischer Bauart.

17:53 Uhr | Prigoschin: Es war kein Umsturzversuch

Der Anführer der Wagner-Söldner, Jewgeni Prigoschin, wollte nach eigenen Angaben die russische Regierung unter Präsident Wladimir Putin mit seiner Revolte nicht stürzen. In seiner ersten Wortmeldung seit dem Abbruch des Marsches auf Moskau am Samstag erklärte er am Montag, die Aktion sei als Protest gegen eine schlechte russische Kriegsführung in der Ukraine gedacht gewesen. In seiner rund elfminütigen Telegram-Botschaft machte Prigoschin deutlich, dass ein Grund für den Konflikt war, dass die Wagner-Gruppe zum 1. Juli hätte aufgelöst werden sollen. Das Ziel der Aktion sei gewesen, dies zu verhindern.