So wie Alina und ihrem Mann scheint es vielen ukrainischen Paaren zu gehen. Zwar sank die Scheidungsrate im ersten Halbjahr 2022 laut Justizministerium in Kiew um 40 Prozent und es gab stattdessen einen wahren Heiratsboom. "Das war ein Moment, in dem niemand wusste, ob man morgen überhaupt noch lebt", schreibt etwa die ukrainische Psychologin Lilija Kutscher. Mittlerweile werden aber wieder deutlich weniger Ehen geschlossen und im ersten Halbjahr 2023 stieg die Scheidungsrate wieder um ein Drittel an. Allerdings blieb sie noch hinter den meisten Werten aus den Jahren vor dem Krieg gegen die Ukraine zurück. Angesichts der russischen Großinvasion heirateten 2022 ungewöhnlich viele ukrainische Paare. Bildrechte: IMAGO/SNA

Dennoch wiesen Familienrechtsanwälte schon im letzten Jahr nahezu einstimmig darauf hin, dass die Anfragen zu Scheidungen deutlich anstiegen – sie hätten mit rund doppelt so vielen Fällen zu tun wie zuvor. Was also Alina aus Dnipro und ihrem Mann passiert ist, hatten viele im Falle eines längeren Krieges von Anfang an befürchtet: Wenn Ehepaare weit voneinander entfernt leben, vielleicht sogar in unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlicher Sicherheitslage, und auch noch persönliche Konflikte oder andere Probleme hinzukommen, führt das verstärkt zu Scheidungen.

Der Krieg ist meist nur der Katalysator für Probleme, die sich in der Familie bereits vorher angehäuft haben. Mychajlo Illjaschew Anwalt aus Kiew

Doch wer initiiert bisher tendenziell die Scheidungen – die Frauen im Ausland, die ein neues Leben angefangen haben, oder die Männer die tagtäglich den Stress des Krieges in der Ukraine aushalten müssen? Eine Statistik gibt es dazu zwar nicht – und der Kiewer Anwalt Mychajlo Illjaschew warnt ausdrücklich vor Verallgemeinerungen. "Scheidungen sind sehr unterschiedlich. Jede zerfallende Familie hat ihre eigene einzigartige Geschichte", sagt er. "Was ich aus unserer Praxis aber definitiv sagen kann: Der Krieg ist meist nur der Katalysator für Probleme, die sich in der Familie bereits vorher angehäuft haben."

Davon berichtet auch Olena: "Die Beziehung zu meinem Mann war schon vor dem Krieg schwierig. Daran ist nicht primär der eine oder der andere schuld, es hat irgendwann halt nicht mehr funktioniert", sagt die Frau aus Kiew, die nun in Amsterdam lebt. "Ich habe hier nach der Flucht schnell jemanden aus der Diaspora kennengelernt – und plötzlich hat es Klick gemacht. Da wusste ich, dass etwas passieren muss."

Durch Krieg und Flucht verändern sich die Lebenswelten der Ehepartner drastisch. Bildrechte: dpa

Wenn sich Eheleute einvernehmlich trennen wollen, keine gemeinsamen Kinder haben und kein Vermögen aufteilen müssen, kann eine Scheidung in der Ukraine eigentlich recht schnell gehen. Sie muss in diesen Fällen nicht vor Gericht verhandelt werden, sondern kann auch beim Standesamt vollzogen werden. Und sogar, wenn für eine Scheidung ein Gericht einbezogen werden musste, dauerten solche Verfahren vor der russischen Großinvasion nur zwei bis drei Monate. Nun allerdings sind die Gerichte überlastet und Paare warten mindestens ein halbes Jahr auf ihre Scheidungsverfahren.

Hinzu kommt, dass Scheidungen, die vor Gericht landen, oft kompliziert seien, sagt Anwalt Myhajlo Illjaschew dem MDR: "Wenn sich eine der Parteien dann noch im Ausland aufhält, erschwert das das Ganze noch zusätzlich. Vor allem dann, wenn diese Person eigentlich kein Interesse an der Scheidung hat." Der Krieg verzögert also die Scheidungsverfahren gewaltig, so dass die aktuellen Scheidungsraten nicht unbedingt den tatsächlichen Stand der Dinge widerspiegeln, sondern eher hinter der Realität hinterherhinken. In ihren Gastländern sind ukrainische Frauen oft damit beschäftigt, für sich und ihre Kinder ein neues Leben aufzubauen. Bildrechte: IMAGO/Funke Foto Services