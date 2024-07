Ukraine-News Seedrohnen-Angriffe auf Schwarzmeer-Hafen Noworossijsk abgewehrt

Russland hat nach eigenen Angaben Angriffe von zwei unbemannten ukrainischen Sprengstoff-Booten auf den Schwarzmeer-Hafen Noworossijsk abgewehrt. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, waren die auf Noworossijsk zusteuernden Seedrohnen noch im Schwarzen Meer zerstört worden. Zu möglichen Schäden teilte das Ministerium nichts mit. Medien hatten von Explosionen in Noworossijsk berichtet. Die Behörden in Noworossijsk forderten die Menschen in der Nacht auf, in ihren Wohnungen und Häusern zu bleiben. Bürgermeister Andrej Krawtschenko warnte vor den Angriffen, die Straßen im Küstenbereich wurden demnach gesperrt. Es gab Sirenenalarm.