Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban ist am Dienstag in Kiew eingetroffen. Es ist sein erster Besuch in der Ukraine seit Beginn des russischen Überfalls vor gut zwei Jahren. Orban führe in Kiew "Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj", wie sein Sprecher Bertalan Havasi nach Angaben der ungarischen Nachrichtenagentur MTI sagte. Am Montag hatte Ungarn turnusgemäß die EU-Ratspräsidentschaft bis Ende des Jahres übernommen, Orban ist für seinen Russland-freundlichen Kurs bekannt. Die Beziehungen zwischen Kiew und Budapest gelten als angespannt.