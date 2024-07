Ukraine-News Ukraine erhält deutlich weniger F-16-Kampfjets als geplant

Der Hamburger Friedensforscher Ulrich Kühn hat die Bundesregierung angesichts der geplanten Stationierung von US-Langstreckenwaffen kritisiert. Kühn sagte MDR AKTUELL, die Bedrohung durch Russland sei durchaus real. Er hätte sich aber gewünscht, dass es über eine so weitreichende Entscheidung vorher eine Debatte gegeben hätte, etwa im Bundestag. Der Kanzler habe aber die Bevölkerung vor vollendete Tatsachen gestellt. Das sei ein Fehler.

Deutschland und die USA hatten am Rande des Nato-Gipfels verkündet, dass die US-Armee ab 2026 wieder Langstreckenwaffen in Deutschland stationieren will.