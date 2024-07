Ukraine-News Nato verschärft Ton gegenüber China

China übt scharfe Kritik an der Nato-Abschlusserklärung für den Gipfel in Washington. Die Erklärung sei voll von "aggressiver Rhetorik" und enthalte Provokationen, "Lügen, Aufwiegelung und Verleumdung", so ein Sprecher der chinesischen Mission bei der EU. Der Entwurf wirft China vor, entscheidend zur Kriegsführung Russlands in der Ukraine beigetragen zu haben. Der chinesische Vertreter wies dies entschieden zurück und betonte: "China hat die Krise in der Ukraine nicht verursacht". Diese Äußerungen dürften die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen China und der Nato weiter belasten.