Ukraine-News Kreml bestätigt Putin-Besuch in Nordkorea

Seit dem Ende des Abkommens zum Getreide-Export im Juli hat Russland seine Angriffe auf die südukrainischen Regionen um Odessa und Mykolajiw intensiviert, insbesondere auf für den Getreide-Export wichtige Häfen und Verkehrsknotenpunkte. Dabei sorgen auch in Rumänien eingeschlagene Trümmerteile von Drohnen dort für Unruhe.

09:43 Uhr | Ukraine: Sechsjähriger Junge getötet

Bei russischen Artilleriebschuss in der Südukraine soll ein sechs Jahre alter Junge in dem Dorf Nowodmytriwka in der Region Cherson getötet worden sein. Wie die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft heute mitteilte, wurden sein 13 Jahre alter Bruder und drei weitere Menschen verletzt, als Granaten ein Privathaus und das umliegende Grundstück getroffen hätten.

09:22 Uhr | Lukaschenko reist morgen zu Putin

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko reist morgen zu Gesprächen mit Präsident Wladimir Putin nach Russland. Es gehe um die internationale Tagesordnung und lokale Themen, meldet die staatliche belarussische Nachrichtenagentur Belta.

08:58 Uhr | Anti-Kriegs-Kundgebungen nächste Woche

Rund um den UN-Weltfriedenstag am 21. September wird auch in Deutschland zu Anti-Kriegs-Kundgebungen aufgerufen. Unter dem Motto "Stoppt das Töten in der Ukraine - für Waffenstillstand und Verhandlungen!" sind Veranstaltungen in mehr als zehn Städten geplant. Initiator ist laut einer heute veröffentlichten Mitteilung ein Bündnis aus 17 Friedens-, Umwelt- und antifaschistischen Gruppen. In Berlin soll auch vor der russische Botschaft demonstriert werden. Insbesondere wird aber auch die Bundesregierung aufgerufen, sich stärker für ein Ende des Kriegs zu engagieren. Zugleich wird gefordert, dass Russland sich aus der Ukraine zurückzuzieht: "Russland hat diesen Krieg begonnen. Russland kann ihn jederzeit beenden."

08:16 Uhr | Russland meldet Angriff auf "Sergej Kotow"

Die russische Armee hat ukrainische Angriffe mit Marine- und Flugdrohnen im Schwarzen Meer gemeldet. Gegen 05:00 Uhr Ortszeit sei dabei unter anderem versucht worden, das Patrouillenschiff "Sergej Kotow" mit fünf Marine-Drohnen anzugreifen, hieß es vom russischen Verteidigungsministerium. Sie aber seien von Geschossen russischer Schiffen zerstört worden.

08:13 Uhr | Ukraine: Flugabwehr-System getroffen

Die Ukraine hat nach Angaben eigener Geheimdienstkreise in der vergangenen Nacht mit Drohnen und Raketen ein Flugabwehrsystem auf der Krim zerstört, nahe der Stadt Jewpatorija. Das russische Militär hat den Treffer bisher nicht bestätigt. In Telegram-Kanälen gab es aber Bilder und Videos von Explosionen und einer hohen Feuersäule am Nachthimmel. Jewpatorija liegt an der Westküste der Krim und gilt als Kurort. Nach Angaben der Sprecherin der Süd-Gruppe der ukrainischen Armee, Natalja Humenjuk, gibt es dort aber auch Militärobjekte. Diese seien ins Visier genommen worden.

06:29 Uhr | Neuer ukrainischer Angriff auf der Krim

Die Ukraine hat angeblich erneut die von Russland besetzte Halbinsel Krim angegriffen. Die Luftabwehr habe elf feindliche Drohnen zerstört, zitiert die Nachrichtenagentur RIA das russische Verteidigungsministerium. Auch fünf ukrainische Seedrohnen seien abgefangen worden, die ein Kriegsschiff im Schwarzen Meer angegriffen hätten. Gestern war auf der Krim der Hafen von Sewastopol getroffen worden, wo die russische Schwarzmeer-Flotte liegt.

06:00 Uhr | Städtepartnerschaft Berlin-Kiew

Zur Besiegelung einer Städtepartnerschaft zwischen Berlin und der ukrainischen Hauptstadt wird deren Bürgermeister Vitali Klitschko heute in Berlin erwartet. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner empfängt Klitschko am Brandenburger Tor. Am Nachmittag soll dann eine gemeinsame Erklärung über die Partnerschaft im Roten Rathaus unterzeichnet werden. Berlins Partnerschaft mit der russischen Hauptstadt Moskau ist wegen des Ukraine-Kriegs derzeit eingefroren. Im Koalitionsvertrag von CDU und SPD ist vereinbart, dass Tel Aviv in Israel eine weitere Partnerstadt werden soll.

05:00 Uhr | Wieder Drohnen-Trümmer in Rumänien

Nach einem weiteren Fund von Drohnen-Teilen im Donaudelta gestern hat das Außenministerium in Bukarest dem russischen Militär die Verletzung des Luftraums von Rumänien vorgeworfen. Als Zeichen des Protests wurde in der Hauptstadt des Nato-Landes der russische Botschafter einbestellt.

Nato-Sprecher Dylan White sagte nach einer Sitzung der ständigen Vertreter der Mitgliedsländer gestern Abend in Brüssel, es deute nichts auf einen gezielten Angriff auf rumänisches Gebiet hin.



Nach Angaben den örtlicher Behörden wurden die Drohnen-Teile im Südwesten des Landes bei Nufaru und Victoria gefunden, rund 22 und 25 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Sie ähnelten den Modellen, die auch von der russischen Armee genutzt würden. Wann sie dort niedergegangen sein sollen, war zunächst offen. Die ersten Funde wurden vergangene Woche bei Plauru gemacht, kaum 500 Meter vom ukrainischen Hafen Ismajil entfernt. Zudem hatte es in den an die Ukraine grenzenden Kreisen Tulcea und Galati erstmals Luftalarm per Mobilfunk gegeben.

04:15 Uhr | Verstärkte russischen Angriffe im Donezk-Gebiet

Das ukrainische Militär berichtet von verstärkten russischen Angriffen an der Front im Osten des Landes, im Gebiet Donezk bei Awdijiwka und Marjinka. Hier habe sich die "Situation verschärft", sagte Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar im ukrainischen Staatsfernsehen. Die russische Armee verstärke den Beschuss und gehe zu Sturmangriffen über. Allerdings betonte Maljar in dem Zusammenhang auch, dass die russische Armee bereits seit rund einem Jahr vergeblich versuche, die beiden Orte einzunehmen.

03:36 Uhr | Russland: Ukrainische Drohnen abgewehrt

Russische Luftabwehreinheiten haben nach Angaben der russischen Streitkräfte in den südrussischen Regionen Brjansk und Belgorod ukrainische Drohnen abgeschossen. Fünf Drohnen seien über Brjansk und eine über Belgorod abgeschossen worden, berichteten russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf örtliche Beamte und das Verteidigungsministerium.

02:07 Uhr | Putin nimmt Einladung Kims nach Nordkorea an

Russlands Präsident Wladimir Putin hat nordkoreanischen Angaben zufolge eine Einladung von Machthaber Kim Jong Un nach Nordkorea angenommen. Putin und Kim hatten sich gestern auf dem Weltraumbahnhof Wostotschny im fernen Osten Russlands getroffen. Beobachtern zufolge könnte es dabei auch um Waffenlieferungen Nordkoreas an Russland gegangen sein.

01:31 Uhr | Zerstörungen im Hafen von Sewastopol

Nach dem Angriff auf den Hafen von Sewastopol gestern gibt es widersprüchliche Angaben über das Ausmaß der Zerstörungen im dortigen Stützpunkt der russischen Schwarzmeer-Flotte. Andrij Jussow vom ukrainischen Militärgeheimdienst bezeichnet die Schäden als "beträchtlich" und wahrscheinlich nicht zu reparieren. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigt zwar Schäden an zwei in Reparatur befindlichen Schiffen. Beide würden aber vollständig repariert. Bei den Schiffen handelt es sich nach ukrainischen Angaben um das Landungsschiff "Minsk" und das Angriffs-U-Boot "Rostow am Don", das Kalibr-Marschflugkörper tragen könne.

01:14 Uhr | Baerbock auf Nato-Stützpunkt in Texas

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat das Ausbildungskommando der Bundesluftwaffe im US-Bundesstaat Texas besucht. Auf dem Stützpunkt in Wichita Falls werden seit 1966 deutsche Piloten ausgebildet, seit 1981 auch die anderer Nato-Länder. Aktuell sind etwa 35 Fluglehrer und 25 Flugschüler aus Deutschland dort. Baerbock sagte, ohne die Ausbildung in den USA wäre die Bundeswehr nicht in der Lage, die Sicherheit in Europa zu verstärken. Baerbock im Ausbildungsflugzeug T-6 der Bundesluftwaffe im US-Bundesstaat Texas. Bildrechte: dpa

